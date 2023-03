Ann Van den Broeck speelt in ‘Calender Girls’: “Het is wennen aan mijn nieuwe lichaam”

Vermoeidheid

“Ik heb even getwijfeld”, zegt Ann. “Maar ik voel me op dit moment best wel oké. Ik ben gestart met hormoontherapie en dat is weer even een pittigere periode met meer vermoeidheid, maar gelukkig heb ik niet veel last van andere bijwerkingen. Ik hoop dat het zo blijft. Ik heb een sterk lijf, dat heeft zichzelf al bewezen. Al moet ik nog wel wennen aan mijn nieuw lijf. Normaal gezien zou ik mijn zelfgeschreven musical ‘You are my sunshine’ spelen, maar die is verschoven naar het najaar. Dat is een stuk met twee personages, wat veel intensiever zou zijn geweest zijn dan ‘Calendar Girls’, waarin ik niet de hoofdrol speel — ik ben één van de zeven vrouwen. Volgens de actrice is het theaterstuk een leuke opstap om weer beginnen te spelen: “Ik ben omringd door hele fijne vrouwen. Regisseur Katelijne Verbeke heeft hetzelfde meegemaakt als ik en de man van Mieke Bouve is gestorven aan kanker. Dit gaat heel veilig voelen. We hebben elkaar vandaag voor de eerste keer ontmoet, en ik weet nu al dat het fun gaat worden.”