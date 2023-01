Ann Van den Broeck post voor het eerst foto zonder pruik of hoed: “Laat dat haar maar groeien”

BV Nieuwe vriend van Jani Kazaltzis is 33-jarige Antwerpse influencer

Eerder deze week maakte Jani Kazaltzis (43) in ‘Vrede op aarde' op Eén bekend dat hij opnieuw verliefd is. Z'n nieuwe vriend is de 33-jarige influencer Jens Fissers, die ook in de farmaceutische sector werkzaam is.

29 december