Ann Van den Broeck heeft borstkanker: “Ik ga de strijd aan met deze onaangekondigde motherfucker”

“Ik bereid me voor op een pittig jaar met een positieve mindset, want zoals Nietzsche ooit zei: ‘Was mich nicht umbringt macht mich stärker’”, vervolgt ze. Intussen regent het steunbetuigingen op sociale media. Onder meer Tinne Oltmans, Ianthe Tavernier, Katja Retsin en Peter Van de Velde drukken hun steun aan de actrice uit. “Yes you can, maak gebruik van de schouders die wij onder je willen houden", klinkt het bijvoorbeeld bij Leen Dendievel.

Volgende week vrijdag wordt de populaire musical ‘Mamma Mia’, waarin Ann een hoofdrol vertolkt, hernomen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De regie is in handen van Stany Crets, de partner van Ann. Peter Mariën van House of Entertainment laat weten dat Ann wel degelijk nog te zien zal zijn in de musical. “ Alle avondvoorstellingen van ‘Mamma Mia’ zullen als gepland doorgaan. Zowel in Antwerpen als in Hasselt.” Tijdens de matinées (de namiddagvoorstellingen) zal ze vervangen worden door een understudy, die maandag door Deep Bridge bekend wordt gemaakt. “Het is een pittige strijd, dus we willen haar voldoende rust geven en haar niet te veel belasten”, klinkt het nog.