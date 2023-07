Ann Van den Broeck en Stany Crets vormen geen koppel meer: “Al lang geleden besloten”

“Vandaag is de vakpers er achter gekomen, maar wij hebben lange tijd geleden al besloten geen koppel meer te zijn”, schrijft Ann bij een foto met Stany. “We wensen hier verder geen commentaar over te geven in de pers, dus alle speculaties die u leest zijn waarschijnlijk flauwe truut. Wij blijven mekaar gezellig zien en werken meer dan ooit samen in de toekomst.” Op 5 oktober gaat alvast hun volgende gezamenlijke project in première, de musical ‘You are my sunshine’.

Crets en Van den Broeck vormden twaalf jaar een koppel. Na een woelige start in 2011 - de acteur was nog getrouwd toen hij Ann leerde kennen - leken de twee voor elkaar gemaakt. “Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelde Crets daarover op radiozender ‘Joe’. “Initieel wilde ik dat gevoel wegdrukken, want praktisch was het niet. Ik had een gezin en drie kinderen. Toch kreeg ik het niet uit m’n systeem. Op een bepaald moment heb ik m’n gevoelens uitgesproken. ‘By the way ik moet nog efkes iets kwijt’, zei ik. Meteen kreeg ik een reactie van herkenbaarheid. ‘Oh nee, we zitten hier allebei met die chemie’, dachten we. Zonder eraan toe te geven, hebben wij daar nog heel lang over gebabbeld, maar het gevoel leek onomkeerbaar. De aantrekkingskracht zat in de gelijkenissen die er tussen ons zijn. Allebei zijn we koppige ezels en perfectionisten, dat zorgt ook voor ambras soms. (lacht) Wij zijn een ongelofelijk dynamisch koppel. Af en toe varen we op heel woelig water. Da’s soms vermoeiend, maar het blijft ook spannend. Onze relatie is een passioneel gebeuren op alle vlakken.”

Plusgezin

Daarnaast konden de twee altijd op elkaar rekenen. Zo vertelde Ann onlangs in ‘Goed Gevoel’ hoe belangrijk de steun van Stany was toen ze vorig jaar de diagnose borstkanker kreeg. “Dat ik mijn haren zou verliezen, daar was ik op voorbereid, althans dat dacht ik. (...) Toch was het behalve een intiem moment ook ­heftig toen Stany me kaalschoor. Alsof je pas écht ziek bent als het zichtbaar is.” “Ik heb heel veel aan Stany, hij is mij heel goed aan het verzorgen", vertelde ze ook aan ‘HLN’. “Hij kookt veel te lekker, ik ben al drie kilo bijgekomen. In het ziekenhuis zeggen ze: ‘Prima, dan heb je wat reserve voor wat nog komt.’”

Ann en Stany hebben geen kinderen samen, maar de actrice had als plusmama wel een nauwe band met de dochter en twee zonen die Crets heeft uit z'n vorige relatie. “Als kinderen in twee verschillende gezinnen worden opgevoed, is dat niet eenvoudig. Als plusmama is het altijd zoeken naar een evenwicht, en je telkens aanpassen”, vertelde ze daar enkele jaren geleden over aan ‘Story’. “Want als het erop aankomt, heb je nooit het laatste woord. Dat is niet eenvoudig, want tenslotte wonen we samen in ‘ons’ huis. Als vrouw heb je ook sowieso die zorgende fuctie, die is sterker dan onszelf. Een plusgezin runnen blijft dus een uitdaging.” Haar eigen kinderwens gaf ze op voor de acteur. “We hebben het er af en toe over, maar de kans is klein”, aldus Ann in 2017. “Ik heb alles wat mijn hartje wenst, al denk ik weleens: was er maar een kindje bij dat van mij was. Maar het zit zo goed met Stany, dat ik me daar niet druk over wil maken. Mijn liefde voor hem is groter dan mijn kinderwens.”

Strenge ‘baas’

De twee stapten nooit in het huwelijksbootje, maar werkten wel nauw samen aan musicals zoals ‘Spamalot’ en ‘You are my sunshine’, dat in oktober in première gaat. “Samenwerken met Stany is heel fijn”, aldus Ann in ‘Story’. “Af en toe geeft hij zelfs een verborgen compliment. Een hele prestatie voor hem (lacht). Hij is wel strenger voor mij dan voor anderen, omdat we elkaar zo goed kennen. Soms moet ik weleens op mijn tong bijten: wanneer ik iets niet tegen een andere regisseur zou zeggen, zwijg ik ook beter tegen Stany. Ik durf tegenspreken, hoor, maar achteraf beklaag ik me dat meestal (lacht). Ik ventileer ook vaak wat er binnen de cast leeft, dus krijg ik ook de klappen.”

Volledig scherm Stany Crets en Ann Van den Broeck tijdens het begin van hun relatie, in 2012. © Dieter Bacquaert

