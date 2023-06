Ann Reymen over haar preventieve borstamputatie: “Ik verstop mijn littekens nooit”

BVIn 2015 kreeg Radio2-presentatrice Ann Reymen (46) te horen dat ze belast was met het borstkankergen. Daarom besloot ze om haar borsten preventief te amputeren. In de podcast ‘Schone Vrouwen' vertelt de radiostem openhartig over het intense traject. Van een zorgwekkende diagnose, ziekenhuisbezoeken en meerdere plastische chirurgen tot het herstel en de littekens. “De liposuctie was vreselijk pijnlijk. Ik zag zwart van mijn knieën tot mijn oksels.”

Met kinderen in het achterhoofd, was de beslissing om de ingreep te ondergaan veel makkelijker gemaakt. Dat vertelt Reymen in de podcast. “Ik heb verschillende plastische chirurgen bezocht om mijn opties te bespreken. Een drietal onder hen zeiden dat ze geen reconstructie konden doen met eigen weefsel, maar die protheses wilde ik absoluut niet. Ik had volgens hen te weinig vet, wat op zich wel een compliment is”, herinnert ze zich. De radiostem is uiteindelijk terechtgekomen bij de chirurg die haar moeder behandelde tijdens haar borstkanker, twintig jaar eerder. “Hij verzekerde me dat hij het kon, als ik tevreden zou zijn met twee cupmaten kleiner. Ik vertrouwde hem en uiteindelijk is het goed gelukt.”

Maar het herstel was een zeer moeilijk en lang proces. “De liposuctie, waarbij ze vetweefsel van een andere plaats wegnemen om de nieuwe borsten op te vullen, was echt vreselijk pijnlijk. Ik ben sportief gebouwd, waardoor dat weefsel moeilijk weg te halen is. Ik zag letterlijk zwart van mijn knieën tot mijn oksels, bont en blauw”, onthult de radiostem.

Littekens

“Na zo’n operatie is je lichaam sowieso niet mooi. In het begin is dat wel even een drama. Het is alsof Frankenstein je romp van je onderste heeft gehaald en er terug op heeft gezet. Maar ik heb het nooit verstopt, ook niet voor mijn kinderen.” Wanneer haar jongste dochter vroeg of ze lijntjes op haar lichaam mooi vond, antwoordde ze dat ze er weinig aan kon veranderen. “Ik vroeg haar of zij ze lelijk vond en daarop zei ze resoluut nee. Ik heb me er dan ook verder geen zorgen om gemaakt”, aldus de Radio2-presentatrice.

Binnenkort krijgen haar dochters natuurlijk zelf ook borsten. “De mogelijkheid bestaat dat ze hetzelfde gen dragen, daar ga ik geen drama over maken. De mogelijkheid is er, de keuze eveneens. Ze moeten zelf dan maar beslissen wat ze ermee willen doen”, klinkt het bij Reymen.

