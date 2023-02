Angèle openhartig over haar seksuele geaardheid in ‘Vogue’: “Ik schaam me soms nog steeds om bi te zijn”

BV‘Onze’ Angèle (27) schittert deze maand op de cover van ‘Vogue’, de Franse editie. Een prestatie, Frankrijk is duidelijk gecharmeerd door de zangeres. “Angèle is fel ambitieus, maar toch eenvoudig”, luidt het. In het bijbehorende interview praat ze onder andere openhartig over haar seksuele geaardheid, en hoe moeilijk ze het vindt die te omarmen. “Ik kan me best vinden in polyamorie.”

Op dertienjarige leeftijd ontdekte Angèle dat ze zich ook aangetrokken voelt tot meisjes. Helaas botste ze toen op haar katholieke opvoeding. “Ze bleven ons zeggen dat het tegen de natuur is om biseksueel te zijn”, vertelt ze aan ‘Vogue’. Daardoor schaamde ze zich een lange tijd over haar geaardheid. “Op straat, op tv, in reclames, ... Ik zag alleen maar heterokoppels. Daardoor onderdrukte ik mijn aantrekkingskracht tot meisjes. Maar omdat ik bi ben, viel het me minder op. Ik hou ook van jongens, zo kon ik mijn biseksualiteit verbergen.” Tot ze verliefde gevoelens ontwikkelde voor een meisje. “Tot op het punt dat ik een relatie kreeg met een andere vrouw, voelde ik een soort schaamte. Ik zei tegen mezelf: ‘Angèle, je probeerde je hele leven deze deur gesloten te houden. Nu hij open is, zijn we er.’”

Ondertussen omarmt ze haar geaardheid, op muzikaal vlak dan toch. “Het is triest om te zeggen, maar in mijn privéleven schaam ik me soms nog steeds. Hoewel ik er open over ben en voor sommigen een soort biseksueel icoon ben, word ik er dagelijks aan herinnert dat het zogezegd niet ‘normaal’ is.”

Wat er zich momenteel afspeelt in haar liefdesleven, houdt Angèle liever voor zich. “Mijn visie op koppels is veranderd. Op dit punt in mijn leven zie ik het niet als iets exclusiefs. Ik kan me best vinden in polyamorie (openstaan voor meerdere intieme relaties tegelijkertijd red.).”

