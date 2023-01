Angèle klapt uit de biecht: "Rollercoasterfoto's in het echte leven zijn toch iets anders”

BV Ook Marc Coucke heeft last van vertragin­gen op luchthaven: “Na 72 uur kunnen we eindelijk genieten”

Marc Coucke (57) heeft zijn eerste Instagram Reel gemaakt en die gaat over zijn gezinsreis naar de Turks- en Caicoseilanden. De vliegreis, via New York, verliep echter niet van een leien dakje. Hun vlucht werd telkens weer uitgesteld. Er was vertraging door een late inkomende vlucht, hun toestel kreeg een technisch probleem én de piloten mochten niet meer vliegen want zij hadden hun maximum aantal vlieguren bereikt. Uiteindelijk moest het gezin overnachten in een hotel. Gelukkig konden ze, na amper drie uur slapen, dan toch op hun vliegtuig. Na 72 uur konden ze eindelijk beginnen genieten van hun vakantie. De ondernemer relativeert de situatie wel: ‘#derdewereldproblemen’, schrijft hij bij de video.

