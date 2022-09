Andy Peelman opent dit weekend nieuwe kledingzaak: “Al zes keer meer geld in gestoken dan voorzien”

BV“Mijn tv-carrière loopt als een trein, maar in ons wereldje weet je nooit wanneer het plots gedaan is.” En dus zorgde Andy Peelman (38) ervoor dat hij iets achter de hand heeft: zijn gloednieuwe kledingzaak Lorelie en Feline, die dit weekend opent in Aalst. In een uitgebreid gesprek vertelt hij over de plannen met de winkel, hoe hij alles hoopt te combineren met z’n familie en over de renovaties, die niet altijd van een leien dakje lopen. “Plots stroomde het toilet over. Zo smerig.”