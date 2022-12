Andy Peelman neemt ontslag bij politie: "De laatste twee maanden waren hels. Ik ben mezelf tegengekomen”

BVHij dacht er al lange tijd over na, maar nu is het ook officieel: Andy Peelman (39) zal eerstdaags ontslag nemen bij de politie. De combinatie met z’n televisiewerk en een eigen kledingwinkel bleek onhoudbaar. “Ik zie een terugkeer naar het politiewerk niet meer gebeuren”, vertelt hij in TV Familie, in een interview over het gebrek aan respect voor agenten, het BV-schap en de investering in de kledingwinkel. “Ik zal de eerste jaren stevig wat moeten verkopen.”