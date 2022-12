An Swartenbroekx kan niet meer acteren: “Mijn stem is kapot”

BV Adil El Arbi op bedevaart naar Mekka: “Prachtig om dit te doen met mijn vrouw en broe­ders”

Regisseur Adil El Arbi (34) is samen met zijn vrouw Loubna Khalkhali (30) op bedevaart in Mekka in Saoedi-Arabië. Ook collega-regisseur Bilall Fallah (36) is mee. Het drietal deelt verschillende beelden van hun ervaring op Instagram. “Dit is een droom die uitkomt. Ik ben gezegend om dit te mogen doen met mijn vrouw en mijn broeders”, klinkt het. Elke moslim moet, indien het kan, als onderdeel van de hadj (de Arabische naam van de bedevaartstocht naar Mekka) één keer in z’n leven naar de Saudische stad gaan om de Kaäba, het centrale heiligdom van de islam, te bezoeken. De regisseurs zijn momenteel in Saudi-Arabië vanwege het Red Sea International Film Festival in Jeddah, een stad aan de Rode Zee op één uur rijden van Mekka. Daar wordt hun film ‘Rebel’ vertoond.

7 december