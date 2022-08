An Swartenbroekx in Spanje: “We moeten een tandje bijsteken. Terwijl we eigenlijk al op ons tandvlees zitten”

Toen we aan dit avontuur begonnen, had ik een stevige deadline in mijn hoofd: het huis moest bewoonbaar zijn tegen 11 juli. Het is mijn verjaardag, die ik graag met mijn kinderen in onze ‘Villa de la Risa’ wil vieren. Die dag is ook onze huwelijksverjaardag: dit jaar zijn Guido en ik 16 jaar getrouwd. Ik krijg soms de vraag: “Hoe heeft Guido je ten huwelijk gevraagd?” Dat verliep niet echt romantisch. We waren nog maar een paar weken samen toen Guido mij al een aanzoek deed. Ik zei nee. Het was te vroeg. Nadien volgde toch nog een stevige vrijpartij. Enkele maanden later moest Guido naar het buitenland vliegen. Ik dacht dat hij al ergens boven de wolken hing en stuurde een sms: “Wil je met mij trouwen?” Maar zijn vliegtuig stond nog op het tarmac. Tien seconden later biepte mijn gsm: “Ok. X”