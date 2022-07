Amy Sonck reageert op naaktfoto die circuleert: “Velen denken nog steeds dat ik dit ben”

BV Phaedra Hoste toont eindelijk haar grote liefde: “Al vijf jaar bij dezelfde”

Phaedra Hoste heeft een gezicht gegeven aan de grote liefde in haar leven. Dat ze samen is met Jan, een zakenman uit Knokke, was bekend. Maar Phaedra deed altijd haar uiterste best om hem niet te tonen aan de buitenwereld, zo schrijft TV Familie. Tot nu. “Al vijf jaar bij dezelfde”, reageert Phaedra op haar volgers. De Jan in kwestie blijkt Jan De Reu, die z’n fortuin maakte als keukenbouwer en vastgoedontwikkelaar en gepassioneerd met oldtimers bezig is.

13 juli