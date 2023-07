Amy, dochter van Wesley Sonck, mikt op mediacarrière: “Het zou dom zijn om papa’s bekende naam niet te gebruiken”

BV Is ‘Temptation’ Megan alweer single? “De liefde van m'n leven is met hoertjes gaan feesten op Ibiza”

Vorige week noemde ze hem ‘het beste wat haar is overkomen’, maar vandaag lijkt de liefde tussen Megan Desaever (24) en haar spierbundel Joey (25) alweer serieus bekoeld. In haar Instagram Stories deelt de West-Vlaamse, bekend van ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, dat haar lief haar in de steek liet om te gaan feesten met hoertjes.