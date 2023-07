Amy Courtens uit ‘K2 zoekt K3' herenigd met ex na verbreken van verloving: “We gaan nu wel trouwen”

BV Christop­her was 19 toen hij en Stephanie Planckaert hun eerste kind kregen: “Vijf weken te vroeg, maar zie haar nu!”

18 is ze nu, Iluna Timmerman. Twee jaar ouder dan haar moeder, Stephanie Planckaert, was toen ze van haar beviel. “Ik kan me niet voorstellen dat ik nu al mama zou zijn”, zucht Iluna in Dag Allemaal, in een dubbelgesprek met papa Christopher (37) over haar dromen om arts te worden, hun warme band en Iluna’s vriendje Robin. “Toen Robin de koers won, kwam hij de zegebloemen zonder iets te zeggen voor onze deur leggen.”