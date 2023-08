Amy Courtens blikt terug op ‘K2 zoekt K3': “Ze hoeven me niet meer te bellen als er een plekje vrijkomt”

BV Stany Crets gaat in 2025 opnieuw zijn ex Ann Van den Broeck regisseren in ‘Mamma Mia!’

Acteur en regisseur Stany Crets (58) gaf zijn ex Ann Van den Broeck (46) en Helle Vanderheyden (32) de verrassing van hun leven gisterenavond. In een volle Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke vroeg hij de twee dames of ze het zouden zien zitten om in 2025 de rollen van ‘Donna’ en ‘Sophie’ op zich te nemen in de musical ‘Mamma Mia!’.