“Als kindje herwerkte ik mijn hemdjes met graffiti, vandaag kleed ik prinses Delphine”: modeontwerpster Cilem Tunc stelt nieuwe collectie voor in Carré

Veertig exclusieve verkooppunten in ons land, en vanaf dit jaar ook zes over de grens. Zelfs de Nederlandse sterren van ’t moment, Maan en Emma Heesters, zweren voor hun optredens bij de Belgische ontwerpster met Turkse roots. “En dat terwijl vier jaar geleden niémand mij kende”, vertelt Cilem vanop haar catwalk in de Carré. De boite van haar man Vincent Van Trier was zaterdagavond de venue voor de presentatie van haar nieuwste collectie. Vijfduizend stuks worden er in totaal van gemaakt. Om Cilems evolutie kort te schetsen: vier jaar geleden waren dat nog een paar honderd kleedjes. “Ik had mijn opleiding patroontekenen afgerond en dan ben ik met acht samples naar Turkije vertrokken. Op zoek naar een atelier om van die ontwerpen telkens vijftig stuks te laten maken.” Vandaag is dat aantal maal tien gegaan, en is een Cilem Tunc’je gegeerd in modeland. “Het gaat zó snel, vooral door alle bekende mensen ik al heb mogen kleden.”

Kinderdroom

Van een trouwkleed voor Tiffany Ling-Vannerus - mevrouw Louis Talpe - en vriendin Anouk Matton die geregeld in haar ontwerpen op rode lopers verscheen. Tot Laura Tesoro die nu wekelijks in ‘The Voice van Vlaanderen’ in een ontwerp op tv verschijnt, en popster Camille die voor een podiumoutfit met veel blingbling nog maar naar één iemand vraagt. “Zij posten hun outfit op sociale media, mensen zien dat en willen hetzelfde kleed”, duidt Cilem. “Dankzij hen kan ik mijn kinderdroom waarmaken.” Als kleine meisje verknipte Cilem in haar tot naaiatelier omgetoverde slaapkamer al haar eigen jeans en hemdjes. “Met graffiti mijn broeken en die van mijn zus Dilan - zij verzorgt in de zaak de financiële kant - tot een nieuw ontwerp transformeren: ik vond dat geweldig”, blikt ze terug. “Tot ergernis van mijn mama, die vond dat vreselijk. Maar wanneer ik haar onlangs kon vertellen dat ik bij prinses Delphine op de koffie was geweest, was ze wel supertrots (lacht).”

Bekijk hier: modeshow Cilem Tunc in Carré.

Prinses Delphine van Saksen-Coburg mag ze sinds ‘Dancing With The Stars’ tot haar klantenbestand rekenen. “Haar styliste vond de perfecte jurk niet voor haar eerste dans en vroeg of ik die wilde maken. Sowieso! Ik was superzenuwachtig om haar te ontmoeten, maar via de pasmomenten voelden we snel aan dat het goed klikte.” De prinses bleek zo tevreden dat ze Cilem snel iets zou laten weten voor een nieuwe opdracht. Een wel hele grote: de trouw van prinses Maria Laura vorige maand.

Modehoofdstad

Was Cilems huwelijk met Vincent eerder dit jaar hét showbizzevent van ’t jaar - drie dagen feesten aan één stuk - was het huwelijk van Maria Laura met William Isvy dat in royaltykringen. “Ik heb een rode couturejurk ontworpen, in de kleur van de liefde zoals prinses Delphine me had gevraagd”, zegt Cilem. “Voor de fittings ben ik bij haar thuis mogen langsgaan voor een kopje koffie, ten midden van al haar kunstwerken. Prinses Delphine maakt trouwens ook kleren, we hadden direct een connectie. Zo’n lieve en warme vrouw.” De appreciatie was wederzijds. ‘Dank je wel, Cilem. Door jou voelde ik mij prachtig, net zoals in de jurk die je maakte voor mijn eerste dans in ‘Dancing With The Stars’, schreef de prinses nadien openlijk op sociale media. “Echt heel lief van haar”, glundert Cilem. “Ik ben trots.”

En nu? “Mijn kleding verkopen in honderd winkels. Nee, zéshonderd”, klinkt het vastberaden. “Dit is mijn droom, ik ga er keihard voor.” In eigen land heeft ze een atelier voor de specialere outfits op vraag, zoals de podiumoutfits van onze sterren. Voor de productie van haar seizoenscollectie - prijzen beginnen bij 120 euro en lopen op tot 355 euro - blijft ze op Istanbul vertrouwen. “Da’s de hoofdstad van de mode, alle grote merken produceren hun kleding daar. Ik heb er anderhalf jaar gezocht naar het perfecte atelier”, legt Cilem uit. “Qua nieuwe technologie staan ze in Turkije een pak verder dan in België. Ik kan er zelfs mijn eigen stoffen laten maken. Alle patronen die je ziet in mijn kleding heb ik ontworpen. Elk kledingstuk is vakmanschap.”

