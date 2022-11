“Als ik niet gestopt was, dan had ik hier niet gezeten”: deze BV’s vinden een leven zonder alcohol fijner én veiliger

BV“Voor mij geen druppel meer!” Steeds meer BV’s kiezen nadrukkelijk voor een leven waarin alcohol geen plaats meer heeft. Op doktersbevel, om niet in dezelfde val als een ouder te trappen of simpelweg om het eens zonder te proberen. “Het leven is te bijzonder om de zin ervan te zoeken op de bodem van een glas”, vertelt actrice Cathérine Kools aan TV Familie.

“Een leven zonder alcohol levert me meer op dan het me ontneemt”, zegt ‘Thuis’-actrice Katrien De Ruysscher (42). Vorig jaar liet ze al eens een aperitief of glas wijn ’s avonds staan. Dit jaar is ze al meer dan vier maanden bloednuchter. “Een heerlijke trip om op te zitten”, zegt ze. “Ik heb meer energie, meer focus en meer zelfliefde.” Niet dat Katrien ooit een drankprobleem had, alleen wilde ze niet in dezelfde val trappen als haar vader destijds.

Black-outs

Dan Karaty (46) kampte wél lang - 25 jaar! - met een zware alcoholverslaving. Maar al te vaak leek hij het gevecht tegen de fles te verliezen, met een aaneenschakeling van black-outs tot gevolg. Maar het voormalig ‘Belgium’s Got Talent’-jurylid, dat zich kapotwerkte, hield zijn verslaving verborgen. Alleen zijn vrouw wist welke demon steeds meer macht over hem kreeg. Toen het tijdens de lockdowns helemaal escaleerde en hij niet langer kon functioneren, besloot hij zich te laten opnemen in een afkickcentrum. Vandaag voelt Dan zich als herboren.

Ook het leven van acteur Manou Kersting (60) werd lang beheerst door zijn alcoholverslaving. Elf jaar geleden besliste hij het over een andere boeg te gooien, sindsdien is hij geheelonthouder. “Was ik niet gestopt, dan denk ik niet dat ik hier nu nog zou zitten”, zegt hij.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Evi Hanssen © Jelle Vermeersch

Favoriete drug

Actrice Cathérine Kools (41) viert binnenkort duizend dagen zonder alcohol. Half november verschijnt haar boek ‘Absolute aanrader alcoholvrij’. “Ik kom van de rock-’n-roll, ik ben een actrice die altijd in Antwerpen heeft gewoond, en daar enthousiast de horeca sponsorde. Maar ik wilde ook eens een leven zónder alcohol meemaken. Op 13 maart 2020, één dag voor de eerste lockdown, ben ik gestopt met drinken. Het leven is te bijzonder om de zin ervan op de bodem van een glas te zoeken.”

Twee jaar geleden draaide ook Evi Hanssen (43) de tapkraan toe. Ze schreef er een boek over, ‘Sinds ik niet meer drink’. En er komt nu ook een gelijknamige theatertour. “Geen pleidooi tegen alcohol, maar een nuchtere kijk op een leven zonder de favoriete drug van onze maatschappij”, zegt ze. Tijdens haar eerste sobere jaar was het wennen voor Evi, ze vond het bij momenten saai, maar nu heeft ze haar nieuwe levensstijl helemaal omarmd.

Mentaal wrak

Jitske Van de Veire (28) evolueerde van notoir feestbeest tot nuchtere onderneemster met meerdere kapperszaken. Na een nachtje stappen voelde ze zich telkens een mentaal wrak, vandaag zegt ze veel frisser door het leven te gaan. Scherper ook, Jitske viel veel af.

Bart De Wever (51) was dan weer een zelfverklaarde kroegtijger met een voorliefde voor Leffe. Op doktersbevel stopte hij met drinken. Vandaag is hij al meer dan tien jaar alcoholvrij en is hij resoluut: “Ik zal nooit in mijn leven nog alcohol drinken.”

HERBEKIJK OOK: Niels Destadsbader: “50 dagen zonder alcohol”

LEES OOK: