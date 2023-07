“Als het niets wordt in de media, ga ik weer de horeca in”: Jamie-Lee Six neemt na 10 jaar afscheid van ‘D5R’

ShowbitsNa tien jaar valt het doek over jongerenreeks ‘D5R’. Kers op de taart is de film ‘De Laatste Zomer Samen’. “Het einde was echt heftig”, vertelt hoofdrolspeelster Jamie-Lee Six (25). De actrice blikt in een nieuwe Showbits terug op de intense opnameperiodes en verklapt of ze veel aandacht krijgt van knappe jongens via sociale media. Six heeft trouwens ook een plan b voor als haar mediacarrière ten einde zou komen. “Ik ben niet bang om m'n handen vuil te maken.”