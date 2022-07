Als een echt Verhulstje trekt Sarah Puttemans naar Saint-Tropez, maar zonder vriend Viktor: “Ik mis hem enorm”

BV“Vik is vertrokken voor zeven weken, dat is echt rot”, aldus Sarah Puttemans (23) in haar nieuwste vlog. Daarin vertelt ze emotioneel dat ze haar vriend, Viktor Verhulst, enorm mist. Viktor is momenteel een nieuw seizoen van ‘Love Island’ aan het inblikken, dus trekt Sarah maar in haar eentje op vakantie naar Saint-Tropez. Niet toevallig het favoriete toevluchtsoord van alle Verhulstjes.

Eerder vierde ze al haar verjaardag op de Evanna, de boot van Gert Verhulst die standaard in de Antwerpse haven ligt, nu houdt ze vakantie in Saint-Tropez. Zoals het een echt Verhulstje beaamt. Sterker nog: op de vele zonnige vakantiefoto’s die ze op Instagram deelt, menen trouwe fans een bekende locatie te herkennen. Sarah zou verblijven in de villa van haar schoonvader en zijn gevolg, die bovendien ook te zien was in het programma ‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’.

Jammer genoeg voor Sarah is ze daar met haar familie, niet met haar partner. Viktor verblijft momenteel in het al even zonnige Gran Canaria, om het nieuwste seizoen van ‘Love Island’ in te blikken. Viktor presenteert dat programma, naast zijn Nederlandse copresentatrice Holly Mae Brood.

“Vik is vertrokken voor zeven weken”, zo vertelt Sarah in haar vlog op YouTube. “Dat is echt rot”, benadrukt ze, terwijl ze het zichtbaar moeilijk krijgt. “Ik moet stoppen met zo emotioneel te doen”, tikt ze zichzelf op de vingers. “Heel raar is het. Aan de mensen die langeafstandsrelaties hebben: proficiat, want ik zou het echt niet kunnen. Ik heb het er gewoon moeilijk mee omdat we elkaar normaal echt vaak zien, en superleuke dingen doen. Het is nu ook zomer, en ik ga met mijn familie op vakantie... En ik wou gewoon heel graag dat hij erbij kon zijn, maar dat gaat dus niet.”

“Dat is dus erg jammer, en voor hem is het natuurlijk ook niet zo leuk. Want hij moet heel de zomer werken. Maar ik ben wel blij voor hem, want hij doet dat daar super goed. Hij is een toppresentator, ik geloof echt dat hij het goed gaat doen. Ik ga ook elke aflevering kijken, want ik ben super benieuwd. Ik geloof dat de tijd wel snel voorbij zal gaan, en ik ga hem daar ook bezoeken, dus het komt zeker in orde.”

Sarah probeert het gemis nu te verdringen door haar zinnen te verzetten in Saint-Tropez. De stad heeft trouwens een bijzondere betekenis voor het koppel. Viktor en Sarah leerden elkaar daar kennen in de zomer van 2020 via gemeenschappelijke vrienden.

