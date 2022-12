Allereerste kerstshow met Samson voor Marie Verhulst: “Papa had eigenlijk gezegd dat hij zich niet meer ging moeien”

BV IN BEELD. Ann Van den Broeck supportert voor collega's op première ‘Winterre­vue’: “Maandag nieuwe testen”

Zaterdagavond ging in Antwerpen de vijfde editie van de ‘Winterrevue, An Evening With The Sixpack’, in première. Met op het podium onder andere Margriet Hermans en Ianthe Tavernier. Die laatste vervangt Ann Van den Broeck zodat ze zich volledig op haar herstel van borstkanker kan concentreren. Maar Ann woonde, net als een heleboel andere BV’s, wel de feestelijke voorstelling bij in Theater Elckerlyc. “Jammer dat ik daar niet sta”, vertelt ze terwijl ze een update geeft over haar gezondheid. “Maar spelen kan nu even niet.”

18 december