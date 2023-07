Al duizenden reacties in online rouwregister van VRT voor Martine Tanghe

Martine Tanghe, voormalig VRT-journaliste en jarenlang anker van ‘Het journaal’, is op zondag 23 juli thuis overleden op 67-jarige leeftijd. Dat meldde de VRT. Martine was al enkele jaren ziek en leed aan kanker. Al heel wat ex-collega’s, vrienden en politici reageerden aangeslagen op het nieuws en betuigden hun steun. Maar ook televisiekijkend Vlaanderen treurt mee. Kijkers konden terecht in het online rouwregister van VRT en intussen hebben al duizenden mensen boodschappen achtergelaten.

“U bracht het wereldnieuws in een mooie Nederlandse taal die weinigen van ons meester zijn. U was een icoon”, aldus Raymond en Martina. “Elke dag verscheen u in onze huiskamer en bracht u er goed of minder goed nieuws. Uw heengaan voelt daardoor als het heengaan van een lievelingsoma. Iemand die er altijd is, altijd een baken van rust in een wereld vol chaos”, schreef Els. Meer reacties lezen kan je hier.

Zelf een persoonlijke boodschap achterlaten? Dat kan nog steeds via de VRT-website of via bedanktmartine@vrt.be.

KIJK. Collega’s nemen afscheid van Martine Tanghe.

KIJK. Voormalig VRT-anker Martine Tanghe (67) overleden.

