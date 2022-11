Aisha Van Zele van ‘The Sky is the Limit’ is in verwachting: “Ons klein mirakel”

Op de proef gesteld

Het is geen geheim dat Aisha en haar partner Miguel verlangden naar een kindje. De kinderwens van het koppel werd in het verleden ook al zwaar op de proef gesteld. Eind vorig jaar verloor het koppel hun ongeboren baby na drie maanden zwangerschap. “Jammer genoeg is het misgegaan op 23 december”, vertelde Aisha hier in mei over in ‘Story’. “Een donderslag bij heldere hemel. We hadden net de gunstige resultaten van de NIP-test gekregen en stonden op het punt om iedereen op de hoogte te brengen. Ik dacht dat er niets meer kon mislopen. Onze hele toekomst was uitgestippeld. Ik zou in juli bevallen, we wisten het geslacht al…”

Voor het ‘The Sky is the Limit’-gezicht kwam het nieuws alvast hard aan. “Ik voelde me schuldig tegenover mijn partner. De eerste drie maanden had ik geen zin om buiten te komen. Miguel heeft me echt moeten buitensleuren.”, klonk het verder nog. “Mijn miskraam was één van de grootste dieptepunten in mijn leven.” En ook Miguel zelf had veel verdriet. “We leefden er allebei enorm naartoe en ook zijn dochter Valentina was dolgelukkig dat ze nog een broertje of zusje zou krijgen. We waren allemaal even in shock, maar we komen hier sterker uit. Het kan alleen maar beter worden!” Een droom die nu dus ook werkelijkheid wordt. In mei volgend jaar worden Aisha en Miguel opnieuw mama en papa. Miguel heeft ook al een dochter, Valentina (12), uit zijn relatie met Tanja Dexters.