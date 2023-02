Aftakeling en dood van z’n moeder duwde topdarter Kim Huybrechts in een depressie: “Ik gunde mezelf niet de tijd om te rouwen”

BV Kim Van Oncen over de reacties op ‘Goeiemor­gen, Morgen!’: “Ik heb me er bewust van afge­schermd”

“Als wij het recept van onze preparé veranderen, is het ook van: ‘Vroeger was alles beter!’” Supermarktbaas Kim Van Oncen - bekend van ‘Dertigers’ - is sinds enkele weken de sidekick van Peter Van de Veire in ‘Goeiemorgen Morgen!’ De nieuwe Radio2-ochtendshow kreeg op voorhand heel wat kritiek te slikken. “Dat wisten we op voorhand”, aldus Van Oncen in ‘Dag Allemaal’. Ze vertelt hoe ze daarmee omgaat, hoe haar gezin zich aanpast en hoe de samenwerking met Peter verloopt. “Zijn vrouw stuurde me: ‘is’t een beetje te doen met mijne vent?’”

