Afscheid van Ivo Pauwels in Theater Elckerlyc toegankelijk voor publiek

Showbits An Lemmens en Davy Parmentier over 'Make up your Mind': "Drag queens hebben niks met seks te maken, het is theater”

Vanavond is de eenmalige special ‘Make up your Mind’ op VTM te zien. Een gloednieuwe show waar 5 BV’s zich omtoveren tot drag queens én ontmaskerd worden. De hosts van die show zijn An Lemmens en Davy Parmentier. Showbits-reporter Desna sprak het duo over de, voorlopig nog, mysterieuze BV’s en de mogelijke controverse die dit programma zou kunnen oproepen bij het publiek. Bekijk het interview in deze nieuwe Showbits.