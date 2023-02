Adriaan Van den Hoof spreekt voor het eerst sinds beschuldigingen: “Kan niet ontkennen dat ik vrienden ben kwijtgeraakt”

BVAdriaan Van den Hoof (50), tv-presentator, comedian en deejay, laat voor het eerst van zich horen sinds zijn zaaltournee in november 2022. In ‘Het Belang van Limburg’ vertelt hij openhartig over de beschuldigingen van ongepast gedrag in zijn privéleven en zijn eerste grafische expo ‘#mannekestekenen’. “Er lopen geen zaken of klachten tegen mij en in mijn professioneel leven heb ik niemand iets verkeerd gedaan.”

Vorig jaar raakte bekend dat verschillende vrouwen Van den Hoof beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag in de privésfeer. Dat deden ze bij de vertrouwenspersoon van de openbare omroep. Met alle gevolgen van dien. Zijn plekje als ‘Switch’-presentator ging naar ‘Studio Brussel’-presentatrice Fien Germijns en hij verdween - op zijn theatershow ‘’t Zal schoon zijn als het af is’ na - in de luwte.

Maar nu krabbelt hij weer overeind. Dat doet hij met zijn eerste grafische expo ooit, genaamd ‘#mannekestekenen’. Daarin stelt hij verschillende van zijn tekeningen en schilderijen voor, die een combinatie zijn van popart en graffiti. De tentoonstelling duurt slechts vier dagen, maar dat vindt Van den Hoof niet erg. Voor hem is het een try-out om te zien of het publiek hem wel interessant genoeg vindt als kunstenaar.

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van den Hoof ziet tekenen als een soort meditatie. Iets wat hij nodig heeft. Want naar eigen zeggen leeft hij in een constante staat van onrust. Iets wat hij bovendien ook probeert te verhelpen door af en toe eens te gaan wandelen met zijn vriendin Emily. Dat doet hem langs de andere kant ook inzien hoe hard hij het spelen nu mist. Maar daar komt spoedig wel verandering in. Ergan Demirci vroeg hem onder meer om mee te werken aan zijn benefietshow in Oostende. Maar Adriaan zelf komt binnenkort ook met een nieuwe zaalshow. De titel, die heeft hij al. ‘Waarom, Dat Weet Haast Niemand’, luidt die. “Dat dekt zo’n beetje de lading van de voorbije jaren”, vertelt Van den Hoof.

KIJK. Vorig jaar kwamen er meldingen van grensoverschrijdend gedrag over Van den Hoof

Privésfeer

Want die jaren waren heftig, geeft Adriaan zelf toe in ‘Het Belang van Limburg’. “Ik heb natuurlijk wel iets aan de hand gehad”, steekt hij van wal. Het vertellen hierover, daar heeft hij lang over moeten nadenken. Want wat er gebeurd is, situeerde zich naar eigen zeggen voornamelijk in de privésfeer. “De mensen aan wie ik mijn verontschuldigen moest aanbieden, hebben die ondertussen gekregen.” Het enige wat hij nu probeert, is vooruitgang boeken. “Nogmaals: wat er gebeurd is, had niets met mijn werk te maken”, aldus Van den Hoof in ‘Het Belang van Limburg.’

Quote Er lopen geen zaken of klachten tegen mij en in mijn professio­neel leven heb ik niemand iets verkeerd gedaan. Adriaan Van den Hoof

Ondanks dat alles zich afspeelde in Adriaan zijn privéleven, had het wel een bepaalde invloed op zijn werk. Zo werd hij vervangen als presentator van het Eén-programma ‘Switch’. Maar dat had volgens Van den Hoof meer te maken met “vernieuwing en diversiteit” dan met hem. Het waren naar eigen zeggen enkele magazines die zijn werk verbonden hebben met privégebeurtenissen uit een ver verleden. “Er lopen geen zaken of klachten tegen mij en in mijn professioneel leven heb ik niemand iets verkeerd gedaan.” Volgens Adriaan dus “allerlei verhalen en veel insinuaties” die niet gelinkt zijn of waren aan zijn televisiewerk.

Over een toekomst, is hij positief. Adriaan wil vooruit en sluit tv-werk in de toekomst ook zeker niet uit. En dat tv-werk kan nog steeds bij de VRT zijn. Want volgens Adriaan is het contact met de openbare omroep niet verdwenen. Binnenkort wordt de captatie van zijn recentste show namelijk nog uitgezonden.

Verloren vrienden

Natuurlijk heeft Van den Hoof de afgelopen periode wel wat angst gekend. Zo verwijst hij naar de vrienden die hij verloor door de heisa: “Ik kan niet ontkennen dat ik vrienden ben kwijtgeraakt, vrienden die over mij geoordeeld hebben. Al zijn er meer mensen die me steunen. En die steun kan ik nog steeds goed gebruiken”, aldus Van den Hoof in ‘Het Belang van Limburg’.

LEES OOK