Adil El Arbi en Loubna Khalkhali ruilden Antwerpen in voor Brussel: “Ik werd voortdurend herkend. Dat werd een beetje moeilijk”

2022 was een bijzonder jaar voor Loubna Khalkhali en Adil El Arbi. Er was hun huwelijksfeest en de geschrapte ‘Batgirl’-film, maar ook een verhuis naar Brussel. “Veel handiger voor mij, want: dichter bij de VRT. En het is iets rustiger voor Adil”, vertelde Khalkhali in HUMO. De regisseur werd in Antwerpen namelijk voortdurend herkend. “Ik wil daar absoluut niet blasé over doen, maar het werd een beetje moeilijk”, aldus El Arbi. En dat ging ver. “We zaten eens op restaurant te eten toen twee jongens bij ons aan tafel kwamen zitten - wildvreemden, hè”, lachte Khalkhali.

In Brussel vinden ze wel de nodige rust. “In Brussel kent de meerderheid me niet. En word ik toch herkend in de metro, dan spreken ze me niet aan. They don’t care”, zei El Arbi. “In Brussel kun je nieuwe plekken blijven ontdekken. ‘t Is een gefragmenteerde stad: niet alle pijlen wijzen er naar het centrum. Dat vind ik zo cool.” En ook z'n echtgenote is blij met de verhuizing, al moet ze de stad naar eigen zeggen wel nog volop ontdekken. “Brussel is een beetje edgy, ook. Mensen zijn hier wat farser dan in Antwerpen.”