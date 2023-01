Adil El Arbi en Bilal Fallah ontmoeten regisseur Oliver Stone: “Een uur gepraat met mijn idool”

BV Arnout Hauben verkozen tot ‘Leukste Belg’ in Nederland: “Ik was even van mijn melk, zo’n goed rapport had ik vroeger nooit”

Hij is in Nederland haast populairder dan bij ons. Arnout Hauben (46), man van het miljoen boven de landsgrens, is er uitgeroepen tot ‘Leukste Belg’ op Nederlandse televisie. Superlatieven vliegen de tv-maker om de oren, die motiveren hem vooral om verder te doen. “Een opvolger voor ‘Dwars door de Lage Landen’ komt er zo goed als zeker aan.”

