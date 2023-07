Acteur Ronald Van Rillaer (70) overleden, vooral bekend van z’n rol als Lambik in de Suske & Wiske-musical

De cabaretier is voornamelijk bij het grote publiek bekend als ‘Lambik’ in de musical van de populaire stripfiguren ‘Suske en Wiske’. Verder deed hij mee in tientallen theaterstukken en musicals en had hij gastrolletjes in de bekende televisiereeksen ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Spring', ‘Spoed’, ‘Zone Stad’ en ‘Wittekerke’. Ook had hij een vaste rol in ‘Kaat & Co’ op één. Daarnaast was hij ook een bekend figuur in de Antwerpse straattheater- en cabaretwereld.