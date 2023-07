Acteur Paul Ricour viert z'n 80ste verjaardag: “Ik zal voor eeuwig Pol van ‘Merlina’ blijven”

BV 5 jaar na zijn ‘Blind ge­trouwd’-fiasco met Wendy, huwt Damiano met Nati: “Mijn bruid was de perfecte engel”

De beelden lijken wel taferelen uit een superromantische Italiaanse film. In het authentieke vissersstadje Bisceglie in de regio Puglia heeft Damiano Fiore (43) zijn jawoord gegeven aan Nati (32), voluit Natalia Anna Dabrowski. Damiano, die nu gezondheidscoach is met z’n eigen bedrijfje ORO House of Health, nam in 2018 deel aan ‘Blind getrouwd’, maar z’n huwelijk met Wendy liep helaas op de klippen. Met Nati heeft hij wel dé ware aan zijn zijde. In ‘TV Familie’ vertelt hij volop over hun trouwdag.