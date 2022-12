Acteur Maarten Ketels woont incognito begrafenis van zijn personage in ‘Onder vuur’ bij: “Louis Talpe checkte of ik oké was”

Lynn Van Royen postte Instagram een foto van zichzelf met een besnorde en bebrilde man. Geen onbekende, zo blijkt. “Die keer dat Maarten zichzelf had verkleed om naar de begrafenis van zijn personage te kunnen komen in ‘Onder vuur’ en niemand van iets wist”, schrijft ze erbij. Lynn en Maarten speelden samen in de Eén-reeks, maar het personage van Maarten overleed in het eerste seizoen. Het moet gezegd: de acteur is op de foto redelijk onherkenbaar. Ook z’n collega’s wisten dus niet wie hij was. “Tot hij aan Louis Talpe kwam vragen of hij een foto wilde nemen van zichzelf en mij”, vervolgt Lynn. “En den Talpe dacht: ‘WTF, die gast hangt vree dicht rond haar nek’.” Waarop Louis Talpe met een blik naar Lynn wilde checken of zij dat wel oké vond. “Nadien viel iedereen in, herkenning, hilariteit, ongeloof. Ongelofelijk geslaagd”, klinkt het enthousiast.