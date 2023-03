Acteur Johan Leysen op 73-jarige leeftijd overleden: “Vergeten worden: ik vind dat niet erg”

BVActeur Johan Leysen is onverwachts overleden. Dat schrijft VRT NWS. Leysen, die onder meer bekend is van z'n rollen in ‘Daens’ en ‘De smaak van De Keyser’, werd 73 jaar oud.

Twee weken geleden sprak hij nog met Showbits over z’n rol in Netflixfilm ‘Noise’ - waarin Ward Kerremans de hoofdrol vertolkt -, vandaag moet Vlaanderen afscheid nemen van Johan Leysen. “Een voorbeeld en legende”, schreef Adriaan Van den Hoof over z’n oom. “Wat en verlies”, oordelen Pieter Embrechts en Robbie Cleiren.

Dat Johan in de artistieke sector terecht zou komen, leek nochtans voorbestemd. Zijn vader was Bert Leysen, de eerste directeur van de toenmalige BRT. Wanneer Johan in 1974 afstudeert aan Studio Herman Teirlinck, is z’n acteercarrière ook meteen gelanceerd. Als jonge snaak trekt hij meteen de grens over, naar Nederland. Daar gaat hij aan de slag bij verschillende theatergezelschappen, en duurt het niet lang voor z’n talent ook door anderen wordt opgemerkt.

Regisseurs als Jean-Luc Godard en Harry Kümel outten zich als fan. Zo speelt Leysen in 1983 mee in ‘Je vous salue, Marie’ van eerstgenoemde, en mag hij acht jaar later opdraven in Kümels verfilming van bestseller ‘Eline Vere’. Twee jaar later weet ook Stijn Coninx hem te strikken, als Schmitt in ‘Daens’. Al is Leysens bekendste productie ongetwijfeld ‘The American’ uit 2010. In die thriller van Nederlander Anton Corbijn is hij te zien aan de zijde van George Clooney. Ook op het kleine scherm maakte Leysen furore. Zo was hij onder andere te zien in ‘De smaak van De Keyser’, ‘The Spiral’ en ‘The Missing’. “Ik houd van die afwisseling, van telkens nieuwe dingen en mensen te ontdekken”, vertelde hij in ‘De Morgen’ daarover. “Soms valt dat mee, soms tegen - dat hoort erbij. Ik vind het spannend. Ik heb nooit een carrièreplan gehad. Misschien zijn er mensen die dat kunnen, maar ik geloof daar niet in. Het loopt toch altijd anders dan je denkt. Het leven hangt af van toevallige ontmoetingen, van contacten die je maakt, en van wat daaruit al dan niet voortkomt. Ik ben intussen een oude knar, maar ik heb niets opgebouwd. Dat is een illusie. Ervaring is volgens mij het ergste wat er is op het toneel: je hebt er niets aan. Je moet het telkens opnieuw proberen. Dat vind ik het leuke. Als ik dat niet meer zou voelen, zou ik stoppen.”

De Hasselaar mocht in z’n rijkgevulde carrière - zo speelde hij mee in meer dan honderd producties - ook enkele prijzen in ontvangst nemen. In 1993 won hij het beeldje van ‘Beste Acteur’ op het Internationaal Film Festival van Montreal, voor zijn rol in ‘Trahir’. Vier jaar later werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf als Beste Acteur in ‘Tralievader’. Een jaar later mocht hij effectief met die prijs aan de haal, voor z’n rol in de Nederlandse film ‘Felice... Felice....’.

Passie doorgegeven

Johan had in totaal acht broers en zussen, en was de tweelingbroer van festivaldirecteur en curator Frie Leysen - die in 2020 stierf. “Ik mis haar elke dag”, klonk het recent nog in ‘De Morgen’. “Het is confronterend, maar je kunt het ook omgekeerd zien: het is een klein wonder dat ik nog bezig ben. Er zijn veel acteurs van mijn leeftijd die niet meer werken, die geen zin meer hebben of niet meer gevraagd worden. Nogmaals: ik heb mazzel, ik kom nog altijd aan de bak. En natuurlijk behoor ik tot een generatie die afgeschreven wordt, vergeten. Dat hoort bij het toneel, dat je vergeten wordt. Ik vind dat niet erg.”

Bij dochter Eva - die hij kreeg met de Nederlandse filmmaakster Rita Horst - leeft de herinnering aan haar vader voort. Zij is namelijk actief als regisseuse en scenariste.

