Acteur Jeroen Perceval is papa geworden van een tweeling: “De wereld is van jullie”

BV Pedro Elias maakt acteerde­buut als ‘pop met erectie’ bij theaterge­zel­schap FC Bergman: “Slaap niet meer van de stress”

We zien hem tegenwoordig vooral naast zijn co-presentator Wesley Sonck in ‘De Container Cup’, maar Pedro Elias is ook druk bezig met een nieuw project. Binnenkort maakt hij zijn acteerdebuut bij theatergezelschap FC Bergman, zo vertelt hij deze week in Humo.

29 april