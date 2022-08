Acht jaar na zijn abrupte afscheid van het scherm is Piet Huysentruyt terug: “Blij dat ik niet als rancuneuze oude zak ben achtergebleven”

BV“Zonder mijn vrouw was mijn leven één groot brokkenparcours geweest.” Het zijn de woorden van Piet Huysentruyt (59), die in Dag Allemaal vertelt over z’n terugkeer naar het scherm met een nieuwe reeks ‘SOS Piet’. De topchef licht een tipje van de sluier op over het programma en vertelt over zijn familie en zijn leven in Zuid-Afrika. “Vroeger was ik een wandelende staaf dynamiet, die op elk moment kon ontploffen.”