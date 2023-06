Aaron Blommaert heeft ‘ontslagpact’ met tv-vader Kürt Rogiers: “Ik hoop op grote apotheose als ik uit ‘Familie’ stap”

TV VRT schuift Zita Wauters (18) naar voor, te beginnen met ‘Zomerhit’: “We geloven écht in haar”

Geen zomer zonder ‘Zomerhit’. Ook in 2023 slaan VRT 1 en Radio2 de handen in elkaar voor dit grootse muziekfeest, dat op 12 juli start in gaststad Blankenberge. Daarbij maakt ook een nieuw gezicht haar opwachting: niemand minder dan Zita Wauters (18) zal het online luik van het programma verzorgen. De openbare omroep schuift de dochter van VTM-coryfee Koen Wauters naar voor als een van hun nieuwe talenten. “Via doorgedreven begeleiding willen we haar klaarstomen voor het grotere werk.”