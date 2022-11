Aaron Blommaert, de nieuwe ‘leading man’ bij VTM: “Ik heb nog nooit gezegd of ik wel op vrouwen val”

BVActeren, zingen én presenteren. Aaron Blommaert (20) is het nieuwe goudhaantje van VTM. En dan is de vergelijking met Niels Destadsbader niet veraf. “Niels is een toffe gast, maar wij zijn totaal verschillend”, vertelt hij aan ‘Story’ in een uitgebreid gesprek over zijn liefdesleven, wonen bij Hotel Mama en zijn steeds drukkere agenda. “Ik hou het allemaal vol omdat het zo leuk en leerrijk is. Als dat niet meer het geval is, stop ik.”