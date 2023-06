35 kilo lichter, haarfillers en botox: zangeres Trisha werkt hard aan zichzelf. “Maar financieel gaat het moeilijk”

BVSchlagerzangeres Trisha (40) voelt zich als herboren. Na een pijnlijke huwelijksbreuk, een faillissement, het overlijden van haar ex Ignace Crombé, een burn-out én een geval van oplichting gaat het opnieuw beter. Ze voelt zich helemaal thuis in het huis van Ignace - dat hun dochter Axelle (11) heeft geërfd - en ze werkt hard aan zichzelf. In ‘TV Familie’ vertelt de zangeres over de verschillende behandelingen die ze liet uitvoeren, haar gewichtsverlies, maar ook over de financiële moeilijkheden. “Ik kan niet voldoen aan alle wensen van mijn kinderen.”