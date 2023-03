30 jaar geleden overleed Leo Martin: “Het woord ‘kanker’ heeft hij nooit uitgesproken”

BV Een burgerlijk leven is niet voor Tine Embrechts weggelegd: “Kiezen voor stabili­teit is niet aan mij besteed”

Vorig jaar zat Tine Embrechts (47) in ‘The Masked Singer’ nog in het pak van Flamme Fatale, dit seizoen is ze één van de vaste speurders. Ook is de actrice te zien in ‘De ideale wereld’. Geen gebrek aan tv-werk dus voor Embrechts, ook al denkt ze zelf dat de rollen niet altijd voor het rapen gaan liggen. “Tegenwoordig moet je als actrice van mijn leeftijd bijna dankbaar zijn dat je nog gevraagd wordt.” In ‘Primo’ vertelt Tine over ouder worden en de zoektocht naar een balans tussen haar carrière en gezin.