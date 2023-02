“3.700 euro per miljoen streams”: volgens Alex Callier zijn streamingdiensten een vloek én een zegen

Callier haalde met zijn band Hooverphonic ooit de wereldhit ‘Mad About You’. En voor zo’n nummers, is het het verdienmodel van Spotify een zeer verdienstelijk model. Maar het kan ook anders. “Voor sommige mensen is dat absoluut een zegen en voor andere mensen is het een vloek”, legt Alex uit. “En da’s heel simpel. Het is iets dat ontworpen is, denk ik, voor mensen die heel veel streams halen en dat haal je met internationaal succes. Dan denk ik aan bands die internationaal doorbreken en dus echt wel 200 miljoen tot 500 miljoen tot zelfs een miljard streams halen. Dan is dat natuurlijk een fantastisch verdienmodel, want je verdient ongeveer 3.700 euro gemiddeld per miljoen streams”, aldus Callier aan ‘Business AM’.