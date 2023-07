25 JAAR K3. Oude garde geeft er de brui aan: “Als ik 'Alle kleuren' hoor, begin ik nog altijd te schreien”

Het Vakantiehuis EXCLUSIEF. Minister Annelies Verlinden over liefdesle­ven: “Er zijn geen dingen te verbergen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (44) houdt al jaren de lippen stijf op elkaar wanneer ze vragen krijgt over haar relatiestatus. In de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’ vertelt ze openhartig waarom ze dat stilzwijgen over haar liefdesleven moeilijk kan doorbreken. “Ik ben in de eerste plaats Annelies en ik zal altijd Annelies blijven”, klinkt het. “Ik hou nog een stukje voor mezelf”.