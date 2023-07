25 JAAR K3. “Ik voel me soms een aapje in de zoo”: opnieuw besloot een K3'tje te vertrekken

BV Jean-Ma­rie Pfaff geeft update over Carmen: “Ze heeft al een lange weg afgelegd: opnieuw leren lopen, schrijven,…”

Volgende week opent het pop-upmuseum van Jean-Marie Pfaff (69) in Beveren, met één grote afwezige: echtgenote Carmen. Na haar hersenbloeding op Mallorca in mei is ze nog steeds aan het revalideren. Maar het gaat de goede richting uit, want vanaf volgende week mag ze af en toe een halve dag het revalidatiecentrum verlaten. “Als ze weer thuis is, zal ik een deel van de zorg op mij nemen”, aldus Jean-Marie.