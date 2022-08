17 kilo bijgekomen: Julie De Donder rekent af met anorexia-verleden én haar pesters. “Ik leef weer volop”

BV“Julie is weer open, spontaan en haar zin voor humor is helemaal terug. Ze is weer een blij kind”, zegt een opgeluchte Walter De Donder (61). Zijn 20-jarige dochter bereikte zopas 4 miljoen (!) kijkers met een filmpje op TikTok waarin ze afrekent met haar anorexia-verleden. En met haar pesters, waarmee het allemaal begon. Samen met haar vader vertelt de jonge vrouw over haar herstel in ‘Dag Allemaal’. “Het is schrijnend hoe weinig middelen er zijn om te helpen of zelfs maar om hulp te vrágen.”