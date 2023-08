10-jarige dochter van Lien Van de Kelder maakt musicaldebuut in ‘Les Misérables’: “Ik gaf haar slechts één tip”

“Natuurlijk ben ik een heel trotse mama”, lacht Lien. “En ook heel benieuwd, want Jeanne heeft deze rol alleen maar aan zichzelf te danken. Ze is gek van muziek, zingt de hele dag en deed al wat ervaring op bij dekapers bij hetpaleis, maar dit was toch haar eerste auditie. Ik gaf haar vooraf slechts één tip: durf je te smijten en klap zeker niet dicht. Dat hielp blijkbaar. Ook haar broer Viktor deed mee en haalde de laatste auditieronde, maar kreeg de jongensrol uiteindelijk toch niet. Naar verluidt omdat hij iets te jong was. Begrijpelijk, want tijdens de auditie vroeg hij al hoelang het nog ging duren. Aanvankelijk was hij wat ontgoocheld dat hij er niet bij was, maar nu hij beseft dat hij daardoor toch geen voetbalmatchen zal moeten missen, kan hij er wel mee leven. (lacht)”

Kweekvijver van talent

Toen ‘Les Misérables’ 25 jaar geleden een eerste keer in Vlaanderen werd opgevoerd, bleek dat een kweekvijver van talent. De kinderrollen gingen toen onder andere naar Ianthe Tavernier, Jo Hens en Jelle Cleymans. “Dit wordt sowieso een mooi avontuur voor Jeanne, want ze wordt bij Studio 100 erg goed begeleid”, zegt Lien, die haar eigen acteercarrière wat heeft afgebouwd en zich meer profileert als zangeres, maar nog steeds vooral voltijds juriste is met een eigen kantoor. “We zijn ook dankbaar, want als je tegenwoordig als enthousiast kind een musicalkamp van een week wil volgen, kost dat al snel 300 euro. Jeannes opleiding duurt nu maanden en is helemaal gratis. Hoe geweldig is dat? Bovendien mag ze wellicht een dertigtal voorstellingen spelen en krijgt ze zelfs een kleine onkostenvergoeding. Het zal wel zwaar worden, want de musical is natuurlijk geen kindervoorstelling en duurt meer dan twee uur. Maar ik zie elke dag hoe haar ogen blinken en dat is voor mij het belangrijkste.”