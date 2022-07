1.000 euro per weekend, maar ‘ober’ Eddy brengt champagne naar je tent: binnenkijken op de glamping van de Planckaerts

BVWie hoopt om een gezellig weekend door te brengen in het Franse kasteel van de Planckaerts, moet nog even geduld oefenen tot de verbouwingen helemaal zijn afgerond. In tussentijd kan wie eens wil proeven van de typische Planckaert-sfeer, wel al terecht op het domein van de familie in Lurcy-Lévis. De Planckaerts boksten namelijk een heuse glamping in elkaar, met plaats voor zo’n zestig gasten. Maar hoeveel kost zo’n verblijf? En wat krijg je ervoor in de plaats? Stephanie Planckaert licht een tipje van de sluier in ‘Dag Allemaal’. “Je krijgt hier meer dan een simpel pak friet.”