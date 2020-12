Zorgen voor Duivels? Coach Favre krijgt ontslagbrief bij Dortmund

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Drie Bundesliga-wedstrijden niet meer kunnen winnen. 4 op 15 in de laatste vijf matchen. De titel lijkt nu al buiten bereik. Met als pijnlijke uitschieter de 1-5-nederlaag van afgelopen weekend. Tegen Stuttgart. Een promovendus. Axel Witsel verdronk mee op het middenveld. Al was er wel één zwart-geel-rood lichtpuntje: aan de overkant was belofteninternational Orel Mangala (21) goed voor twee assists.

Maar het verhaal van het weekend was niet de stunt van Stuttgart. Het draaide om de kerstcrisis in het Ruhrgebied.

Dortmund-trainer Lucien Favre noemde het “een catastrofe”. Even verderop vertelde bestuurder Joachim Watzke over een “zwarte dag”. Kapitein Marco Reus wendde zijn blik af. “Beschamend.”

Kritiek Hummels

Maar misschien wel de belangrijkste woorden kwamen uit de mond van verdediger Mats Hummels. De kapitein. “We proberen altijd hetzelfde - korte combinaties door het centrum. Als het lukt, ziet het eruit als mooi voetbal. Maar het lukt zelden.”

Wie tussen de lijnen leest, voelt dat Hummels naar zijn coach kijkt.

“2-1? We geven de bal weg. 3-1? We geven de bal weg. 4-1? We geven de bal weg. We deden niets anders.”

De Duitse topclub is de pedalen kwijt. Favre slaagde er niet in om de uitgevallen Erling Haaland op een adequate manier te vervangen. Zonder de Noorse spits kan Dortmund niet winnen. De coach probeerde vooral middenvelders Reus en Brandt uit als vervangers, maar dat mislukte helemaal. De roep om het toptalent Youssoufa Moukoko wuifde Favre altijd weg. Hij wilde het gewicht van de aanval niet overlaten aan een jongen van 16. Zelfs al ziet die er als een volwassen man uit.

T2 Terzic neemt over

Oplossingen vond Favre niet. Mede geïnspireerd door de woorden van kapitein Hummels, trok het bestuur er gisteren de stekker uit. Ook al sprokkelde enkel Thomas Tuchel in de afgelopen 35 jaar meer punten per wedstrijd (2,03) dan de Zwitser. Dortmund stelt T2 Edin Terzic aan als interim-coach. “Tot het einde van het seizoen”, klonk het via de officiële kanalen.

Een blessure komt altijd ongelegen voor een profvoetballer. Maar zouden Thomas Meunier en Thorgan Hazard niet een béétje opgelucht zijn dat ze de voorbije weken aan de kant stonden met spierblessures?

Anderzijds is het wel de vraag hoe het met de Belgen verder zal gaan in het Ruhrgebied. Witsel zal gezien zijn profiel wellicht incontournable blijven. Maar Thorgan Hazard plukte Favre weg bij Mönchengladbach, waar de twee al met elkaar hadden samengewerkt. Ondanks hevige concurrentie (Sancho, Reus, Guerreiro, Brandt, Reyna) was Hazard regelmatig basisspeler. Meunier paste afgelopen zomer in het profiel dat de Zwitserse coach vooropstelde. Het valt af te wachten of ze ook onder de nieuwe trainer hun stek kunnen afdwingen.

