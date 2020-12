Youssoufa Moukoko, wonderkind dat begon te voetballen op turnpantoffels en intussen een recordsalaris opstrijkt

In het Stadion an der Alten Försterei in Berlijn werd rond 21u50 geschiedenis geschreven. Youssoufa Moukoko, sinds kort al de jongste debutant in de Bundesliga én de Champions League, maakte zijn allereerste doelpunt als profvoetballer. Het eerste slachtoffer: doelman Andreas Luthe van Union Berlijn. Moukoko lukte de gelijkmaker voor Dortmund met een heerlijke knal met zijn gouden linkervoet.