Wonderkind Youssoufa Moukoko kan jongste Bundesliga-debutant ooit worden: wat maakt hem zo uniek?

Voetbal Bomvolle kalender in juni: vanaf woensdag is er elke dag topvoetbal te zien

8 juni De kalender van de vier grote competities (Bundesliga, Premier League, Serie A en La Liga) die nog hernomen worden, krijgt steeds meer vorm. En dus is het tijd om de agenda in te plannen. Zet u schrap: vanaf woensdag is er geen dag meer zonder topvoetbal in juni.