Witsel neemt afscheid van Dortmund met zege tegen Hertha, dat naar barrages moet

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In het eigen Signal Iduna Park werd onze landgenoot in de 83e minuut naar de kant gehaald voor Youssoufa Moukoko. Nauwelijks een minuut later zette het pas ingevallen toptalent op aangeven van Jude Bellingham, Witsels gedoodverfde opvolger in Dortmund, de 2-1 eindstand op het scorebord. De bezoekers waren vlak na het openingskwartier op voorsprong geklommen via oude bekende Ishak Belfodil (ex-Standard), nadien moest de thuisploeg tot de 68e minuut wachten op de gelijkmaker. Die nam Erling Haaland voor zijn rekening van op de stip. Ook voor de Noor was het zijn laatste wedstrijd voor de Borussen. Hij vertrekt binnenkort richting Manchester City. Thomas Meunier bleef bij de thuisploeg de hele wedstrijd op de bank, Thorgan Hazard sukkelt nog met een rugblessure.

Volledig scherm © Photo News

Stuttgart wint

De nederlaag betekende een zwaar verdict voor het Hertha van aanvoerder Dedryck Boyata, die de hele wedstrijd centraal achterin stond. Rechtstreekse concurrent Stuttgart, met belofteninternational Orel Mangala de hele wedstrijd tussen de lijnen, won immers van FC Keulen (2-1) en wipte zo in extremis nog over Hertha naar de veilige vijftiende plaats. Boyata en co moeten nog bikkelen voor een verlengd verblijf in de hoogste Bundesliga tegen de nummer drie uit de tweede klasse. Arminia Bielefeld en het al langer veroordeelde Greuther Fürth tuimelen uit de hoogste klasse.

Voor Witsel komt er zo een einde aan vier seizoenen bij de ‘eeuwige nummer twee’ in de Bundesliga. Het was al langer duidelijk dat het eind dit seizoen aflopende contract van de 33-jarige verdedigende middenvelder bij de Borussen niet verlengd zou worden en onlangs gaf de Luikenaar daar zelf de bevestiging van. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet geweten.

Volledig scherm © Photo News

Wolfsburg sluit teleurstellend seizoen af met draw tegen Bayern

Nog in de Bundesliga hield Wolfsburg kampioen Bayern München op een 2-2-gelijkspel. Bij de Volkswagenclub was er aan Belgische zijde enkel een basisplaats voor doelman Koen Casteels, terug uit blessure en met de aanvoerdersband om de arm. Aster Vranckx (72.) en Sebastiaan Bornauw (90.+1) moesten vrede nemen met invalbeurten, Dodi Lukebakio kwam niet van de bank.

De bezoekers uit Beieren kwamen 0-2 voor via Josip Stanisic en Robert Lewandowski (40.). Voor de Poolse spits was het misschien wel de laatste treffer ooit voor Bayern. Tussendoor werd ook nog eens een doelpunt van Musiala afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel. De thuisploeg was echter niet van slag in deze eindeseizoenswedstrijd en Jonas Wind lukte nog voor rust de aansluitingstreffer. Net voor het uur zette Max Kruse de 2-2 eindstand op het bord. In een seizoen om snel te vergeten eindigt Wolfsburg op de twaalfde plaats.

Dankzij een 1-1 gelijkspel tegen Arminia Bielefeld, dat aantrad zonder Nathan de Medina, verzekerde RB Leipzig zich dankzij de vierde plaats komend seizoen van een stek in de Champions League, naast kampioen Bayern, Dortmund en Bayer Leverkusen. Het verrassende Union Berlijn en Freiburg mogen naar de Europa League.

Op de slotspeeldag raakte ook nog bekend dat coach Markus Weinzierl Augsburg komende zomer verlaat. Zijn eind komende maand aflopende contract wordt niet verlengd. Adi Hütter neemt dan weer afscheid bij Borussia Mönchengladbach.

Volledig scherm © Swen Pförtner/dpa