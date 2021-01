Witsel na halfuur geblesseerd naar de kant in topper tegen Leipzig, Dortmund pakt belangrijke zege

BundesligaPech voor Axel Witsel. De Rode Duivel van Borussia Dortmund moest in de topper tegen RB Leipzig na een halfuur geblesseerd naar de kant bij een 0-0-tussenstand. Toch was er ook goed nieuws voor Dortmund: die Borussen wonnen met 1-3 en naderen zo tot op vijf punten van koploper Bayern.

De blessure van Witsel kwam er op een vreemd moment. De Rode Duivel ging naar de bal toe, waarna hij door z'n linkerenkel zakte en tegen de grond ging. Het was meteen duidelijk dat het einde verhaal was voor Witsel, die vervangen werd door Emre Can. Witsel werd bij het verlaten van het veld door twee stafleden ondersteund en kreeg aan de zijlijn een schouderklopje van Leipzig-coach Julian Nagelsmann.

Het was zowat het belangrijkste moment van een doelpuntenloze eerste helft. Leipzig had globaal gezien het betere van het spel, maar tot veel doelgevaar leidde dat niet. Bij de rust was 0-0 een logische tussenstand.

Na de rust ging het vlotter bij Dortmund: tien minuten ver in de tweede helft rondde Sancho een mooie aanval af. Erling Haaland zette Dortmund met twee doelpunten in de laatste twintig minuten helemaal op rozen. Ex-Gent-spits Alexander Sørloth milderde nog voor Leipzig, dat door de 1-3-nederlaag nalaat om over Bayern naar de koppositie te wippen. Dortmund is nu vierde op vijf punten van der Rekordmeister.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Jan Woitas/dpa/ZB

Volledig scherm © AP

Ben jij de grootste voetbalkenner? Bewijs het in ons online voetbalspel ‘de Gouden 11' en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.