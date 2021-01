Witsel mist wellicht EK door scheur in achillespees, vader Thierry: “Er is een mirakel nodig”

BundesligaZwaar verdict voor Axel Witsel. De Rode Duivel van Borussia Dortmund moest in de topper tegen RB Leipzig na een halfuur geblesseerd naar de kant. Verder onderzoek wees uit dat hij zijn achillespees scheurde. Hij moet geopereerd worden en zo goed als zeker mag hij ook het EK vergeten. Volgens vader Thierry is er een mirakel nodig, maar: “Axel is een optimist.”

De blessure van Witsel kwam er op een vreemd moment. De Rode Duivel ging naar de bal toe, waarna hij door z'n linkerenkel zakte en tegen de grond ging. Het was meteen duidelijk dat het einde verhaal was voor Witsel, die vervangen werd door Emre Can. Witsel werd bij het verlaten van het veld door twee stafleden ondersteund en kreeg aan de zijlijn een schouderklopje van Leipzig-coach Julian Nagelsmann.

Vandaag kwam dan ook het zware verdict aan het licht: een scheur in de achillespees, waardoor een operatie zich opdringt. De komende dagen moet nog blijken hoe lang hij effectief out zal zijn, maar in het beste geval mag er bij dergelijke blessure gerekend worden op een inactiviteit van vijf maanden. Ongetwijfeld kopzorgen voor bondscoach Roberto Martínez, met het EK van komende zomer in het verschiet.

“Mirakel nodig”

Volgens vader Thierry is het EK “in principe onmogelijk”. Dat vertelde hij aan onze redactie. “Axel is een optimist, maar er is een mirakel nodig.” Volgende week gaat Witsel onder het mes bij dokter Geert Declercq, waarna hij zal revalideren bij Lieven Maesschalk.

De zware blessure van Witsel is ook een flinke klap voor het nummer vier Borussia Dortmund, op vijf punten van leider Bayern München. De club bevestigt vandaag de scheur in de achillespees die er kwam zonder contact met een tegenstander. Er wordt geen termijn geplakt op de periode die Witsel out is, de club wenst louter dat het herstelproces zo spoedig mogelijk verloopt.

Volledig scherm © Pool via REUTERS