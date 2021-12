“Wat wil je met een scheids die eerder aan matchfixing deed?”: Dortmund-spelers furieus na dubieuze penaltyfases in topper tegen Bayern

BundesligaBayern München heeft concurrent Borussia Dortmund een ‘djoef’ uitgedeeld in Duitsland. De recordkampioen zette de grote rivaal na een open partij in het Signal Iduna Park op vier punten in het klassement: 2-3. Na afloop haalden Jude Bellingham en Erling Haaland verschroeiend uit naar scheidsrechter Felix Zwayer.

Geen Axel Witsel in de basiself bij Borussia Dortmund en zo was Thomas Meunier de enige Belg die in de Duitse topper aan de aftrap kwam. De Rode Duivel zag zijn ploeg al snel op voorsprong klimmen na een vroege goal van Brandt. Dortmund op rozen.

Heel lang duurde dat wel niet. Hummels ging aan het blunderen en Müller reageerde als een roofdier. De Duitser stormde naar voren en schotelde Lewandowski met het hoofd de open kans op de gelijkmaker voor. De Pool deed wat hij het best kan: scoren.

In een gelijk opgaande wedstrijd zorgde Coman op slag van rust voor een opdoffer voor Dortmund. De Fransman ramde na een flipperkastmoment in de zestien hard in het dak van het doel. Flinke noot om kraken voor de thuisploeg, dat met een achterstand de kleedkamer indook.

Tot dat het beest loskwam vroeg in de tweede helft. Erling Haaland plaatste zijn rechter tegen een assist van Bellingham en krulde het leer piekfijn voorbij Neuer in de verste hoek. Schitterende goal. Dortmund groeide, Bayern leek van slag.

De thuisploeg maakte aanspraak op een derde goal, maar het zag onder meer een penalty door de neus geboord nadat Hernandez Reus aanliep in de zestien. Het momentum kantelde vervolgens helemaal toen het spel minutenlang stil lag na een botsing tussen Upamecano en Brandt.

Bayern profiteerde optimaal, toen Hummels een kwartier voor tijd opnieuw in de fout ging. De verdediger ging met de arm naar een bal in de zestien en zo ging het leer op de stip. Lewandowski deed het daarna op zijn Jorginho’s met een sprongetje: 2-3.

De veer was daarna gebroken bij Dortmund. Ook tien minuten extra tijd zorgden voor geen kentering meer. Bayern is zo weer vier punten los in het klassement. Coach Marco Rose kon zich niet vinden in discutabele beslissingen van de ref en werd van het veld gestuurd.

Jude Bellingham van zijn kant haalde achteraf verschroeiend uit naar scheidsrechter Felix Zwayer. “Voor mij was het zeker geen strafschop (doelend op de handsbal van Hummels, red.). Ook vele andere beslissingen waren dubieus. Maar ja, wat verwacht je met een scheidsrechter die eerder al aan matchfixing deed.” Vijftien jaar geleden kwam Zwayer terecht in een omkoopschandaal waarbij hij een duel op lager niveau had gemanipuleerd. Zwayer gaf dat zelf toe en werd voor zes maanden geschorst.

Ook Erling Haaland was niet te spreken over de beslissingen van Zwayer. “Hij vond het niet nodig om naar de videobeelden te gaan kijken na de duw in de zestien bij Marco Reus. Hij was zeer arrogant.”

